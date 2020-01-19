Advertisements
Advertisements
Advertisements

6 ملايين مشاهدة لأغنية أصالة الجديدة "شامخ" (فيديو)

الأحد 19/يناير/2020 - 02:58 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

حققت أغنية "شامخ" التي طرحتها المطربة أصالة، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، عدد مشاهدات صخم وقياسي حيث حصدت حتى الآن أكثر من 6,064,191 مشاهدة. 

"شامخ" أغنية باللهجة الخليجية، وهي من كلمات الأمير بدر بن محمد، ألحان عبد العزيز المعنى وتوزيع منتصر محمد علي، وفيديو الأغنية من إخراج نهال نبيل.

جدير بالذكر أن أصالة كانت قد أعلنت عن إنفصالها عن طارق العريان بشكل رسمي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور إنستجرام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

شامخ الفجر الفني اغنية اصالة

أخبار تهمك

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ حوالي 16 ساعة

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بالتفاصيل.. هجوم مفاجئ على ملعب مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

سنغالي جديد يعرقل رحيل وليد أزارو عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عبد الله السعيد يكشف حقيقة عرض الاهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم السبت: غموض مستقبل منبوذ زيدان والصفقة المميزة تقترب من الريال.. نجم ليفربول مرشح لإرتداء قميص الملكي

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب عن تسريب الهارب محمد علي: "في تاني منه بكرة"

منذ حوالي 5 ساعات

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

منذ حوالي 12 ساعة

أحمد حسن يُهاجم اتحاد الكرة بسبب أزمة مباراة الأهلي وإنبي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف آخر ما فعله قبل وفاته

منذ حوالي 3 ساعات

أونلاين YALLA SHOOT: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش ليفربول beIN LIVE رابط صلاح NOW

منذ حوالي 10 ساعة

ليفربول يفقد 3 لاعبين في موقعة مانشستر يونايتد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخذ قرار جديد بشأن رحيل وليد أزارو

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

منذ حوالي 13 ساعة

أخبار برشلونة اليوم السبت: سيتين يختار بديل سواريز.. والبرسا يفاجئ صفقته المنتظرة وأزمة جديدة بطلها نيمار

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات جديدة في ملف أزارو وجيرالدو مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

4 ملايين مشاهدة لأغنية أصالة الجديدة "نكتة بايخة" (فيديو)

أصالة تتصدر تريند يويتوب لهذا السبب!

الإعلان الترويجي لأغنية أصالة الجديدة "شامخ" يتجاوز 100 ألف مشاهدة (فيديو)

مشاهدات قياسية لأغنية أصالة الجديدة "شامخ" في أقل من 12 ساعة (فيديو)

تعرف على عدد مشاهدات أغنية أصالة الجديدة "شامخ" (فيديو)

أغنية أصالة الجديدة "شامخ" تقترب من 3 ملايين مشاهدة (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:51 م

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

07:18 م

تطورات جديدة في ملف أزارو وجيرالدو مع الأهلي

11:26 م

سنغالي جديد يعرقل رحيل وليد أزارو عن الأهلي

08:02 م

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

02:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status