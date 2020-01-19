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٢١ يناير.. اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط

الأحد 19/يناير/2020 - 07:49 ص
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مجلس كنائس الشرق الأوسط
مجلس كنائس الشرق الأوسط
حازم رفعت
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تعقد اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط اجتماعها، في الفترة مابين ٢١ حتي ٢٢ يناير الجاري في مدينة لارنكا في قبرص، وذلك لتحديد إنطلاق أعمال الجمعية العمومية لها في مدينة لارنكا في قبرص.

ويضم الاجتماع رؤساء العائلات الأربعة في المجلس وهم: الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الخلقيدونية، والكنائس الأرثوذكسية المشرقية الغير خلقيدونية، والكنائس الكاثوليكية، والكنائس الإنجيلية.

ومن المقرر أن يشارك في اجتماع الجمعية العمومية من مصر، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، والقس أندرية ذكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والبطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، والبابا ثيوذوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس.

ومجلس كنائس الشرق الأوسط، الذي يقع مقره في العاصمة اللبنانية بيروت، وهو هيئة دينية تضم العائلات الكنسية الأربع في الشرق الأوسط أي الأرثوذكسية والأرثوذكسية المشرقية والإنجيلية والكاثوليكية، وله أفرع أخرى في القاهرة وليماسول وعمان والقدس وطهران.

والمجلس يهدف إلى العمل على تعزيز روح الوحدة المسيحية بين الكنائس المختلفة في المنطقة، وذلك من خلال توفير سبل الحوار فيما بينها ومن خلال إقامة الدراسات والأبحاث المشتركة التي تشرح تقاليد الكنائس الأعضاء، وإقامة الصلوات المشتركة لاسيما أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس المسيحية.
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الكلمات المفتاحية

مجلس كنائس الشرق الاوسط كنائس الجمعية العمومية

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