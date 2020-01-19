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حرس الحدود يرغب في ضم نجم الزمالك

الأحد 19/يناير/2020 - 02:43 ص
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الزمالك
الزمالك
أحمد عبده
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أكد طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود ان فريقه في حاجة للتعاقد مع اللاعب امام عاشور نجم الزمالك في فترة الانتقالات الشتويه الجاريه، مشيرا الي أن الزمالك متمسك باستمرار اللاعب.

وقال المدير الفني لحرس الحدود في تصريحات تلفزيونيه اليوم بأن فريقه تعاقد مع لاعب الافريقي التونسي ايوب مشارك علي سبيل الاعاره واللاعب يبلغ من العمر 22 عاما.

وأضاف العشري أن فريقه لا يستحق الخساره في مباراته امام الانتاج الحربي لاعبين الحرس ادو ما عليهم وكانو قرببن من التسجيل ولم يحالفهم التوفيق علي عكس فريق الانتاج الذي خطف هدف عكسي.

وأكمل ان فريقه كان علي الاقل يستحق التعادل فالحرس قدم مباراة جيده وضيع العديد من الفرص أمام المرمي.
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