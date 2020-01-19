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خبير: مشروعات قناة السويس تجلب لمصر 60 مليار دولار سنويًا

الأحد 19/يناير/2020 - 02:58 ص
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رشاد عبده
رشاد عبده
الفجر
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قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن مصر ملتزمة بسداد ديونها الخارجية لجميع الجهات، لافتا إلى أن فترة حكم الإخوان المسلمين كان الاعتماد بشكل كبير على الاقتراض من الخارج ومازالنا نسدد هذه الديون.

وأضاف "عبده"، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج حضرة المواطن، مع الإعلامي سيد علي، المذاع على فضائية الحدث اليوم، أن مصر لم تتخلف عن سداد ديونها أبدا، وهذا أكبر دليل على أن مصر دولة كبيرة محترمة وملتزمة بسداد ديونها ولو كانت أعباء من حكومات سابقة.

وأكد  الخبير الاقتصادي، أن مصر قادرة على عبور أي مرحلة صعبة، وتستطيع التوزان في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن مصر أصبحت من الدول المصدرة للطاقة سواء كهرباء أو غاز وأن مشروعات قناة السويس سوف تجلب لمصر 60 مليار دولار سنويًا اعتبارًا من 2022.
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