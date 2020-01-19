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موعد مباراة برشلونة اليوم الأحد في الدوري الإسباني| مشاهدة مباراة برشلونة ضد غرناطة بث مباشر Barcelona beIN SPORTS HD 3

الأحد 19/يناير/2020 - 02:26 ص
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برشلونة
برشلونة
أحمد عصام
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يلتقي فريق برشلونة بقيادة مدربه الجديد كيكي سيتين مع فريق غرناطة اليوم الأحد 19 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة العشرون من بطولة الدوري الإسباني.


موعد مباراة برشلونة ضد غرناطة :-

وسوف تقام المباراة بين فريق برشلونة وفريق غرناطة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الحادية عشر مساء اليوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.


مدرب برشلونة يخوض اختباره الأول :-

وتعد هذة المباراة هي الأولى لفريق برشلونة تحت قيادة كيكي سيتين مدرب البارسا الحديد خلفا للمدرب السابق ارنستو فالفيردي الذي رحل عن النادي الكتالوني بعد الهزيمة من فريق أتليتكو مدريد في الدور النصف نهائي من بطولة كأس السوبر الاسباني التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.


ترتيب الدوري الاسباني قبل مواجهة برشلونة :-

ويدخل كيكي سيتين هذا اللقاء بضغوطات كبيرة بعد فوز فريق ريال مدريد بالامس على حساب فريق إشبيلية بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب السانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.


ويحل فريق ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 43 نقطة، بينما يأتي فريق برشلونة في المركز الثاني برصيد 40 نقطة، وسوف يتصدر جدول الليجا في حال فوزه على فريق غرناطة.
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