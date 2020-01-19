قذاف الدم: العرب عادوا بعضهم بسبب التمويل الأجنبي

قال أحمد قذاف الدم، المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، إن العالم العربي يعاني من فراغات وهو ما أدى لانتشار الإرهاب في معظم الدول.



وأضاف قذاف الدم، خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على فضائية صدى البلد، أن قطر بدأت تعود إلى رشدها، متوقعا أن تتوقف عن دعم الإرهاب والإخوان.



واستطرد: دمرنا أموالنا وعادينا بعضنا البعض بسبب التمويل الأجنبي وقطر كانت مجبرة على هذا لأنها تستفيد من هذا التمويل.



واختتم: الغرب ليس لديه الإمكانية لتمويل كل تلك الحروب في المنطقة ويحتاج إلى من ينفق على الاستراتيجية التي يتبعها في المنطقة.