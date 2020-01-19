سرقة محل مجوهرات في الدقهلية

شهدت مدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية، سرقة محل ذهب حيث قام شخص مجهول بكسر "فاترينة" المحل بمطرقة.



وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث بورود بلاغ بقيام شخص مجهول بسرقة محل ذهب عن طريق كسر "فاترينة" المحل بمطرقة.



وعلى الفور انتقل اللواء سيد سلطان مدير المباحث، والمقدم عبدالحميد الشوري، رئيس قسم ميت غمر، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن مجهولًا ترجل من سيارة "فاميه"، واستهدف محل مجوهرات بشارع البحر الرئيسي، وقام بتحطيم واجهة المحل باستخدام مطرقة واستولى على 350 جرام من الذهب وفر هاربًا.



وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة وتفريغها.