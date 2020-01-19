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عاجل.. ننشر أسماء المصابين في حادث سير أمام بوابة الكريمات

الأحد 19/يناير/2020 - 02:23 ص
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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حصلت بوابة الفجر الإلكترونية على أسماء المصابين في حادث سير على الطريق الإقليمي أمام بوابة الكريمات حلوان.

أسفر الحادث عن إصابة كل من: أحمد أشرف عبدالكريم، ٢١ سنة، ومقيم في مركز ديروط بمحافظة أسيوط، ومصاب بالكتف الأيمن وكف اليد، ومبروك عبدالرحيم حسن، ٤٠ سنة ومقيم في مركز ديروط، ومصاب بكسر في قاع الجمجمة، وحالته غير مستقرة، وساره عبداللطيف عبدالكريم، ١٤ سنة، ومقيمه في مركز ديروط أسيوط، ومصابه بالوجه واليد اليمنى واليسرى، ومحاسن صديق محمد طلبه، ٤٥ سنة، ربة منزل، ومقيمه بمحافظة أسيوط، ومصابه بكدمات في الركبه والضهر، وآمنة مختار طلبه توني، ٤٠ سنه، ربة منزل، ومقيمه في مركز ديروط بمحافظة أسيوط، ومصابه بالقدم اليسري.

كما وصل المستشفى أيضا: كريم شريف عبدالكريم، ١٢ سنة، ومقيم بمركز ديروط أسيوط، ومصاب بكدمة في العين، وإسلام محمد عبدالسلام الشبراوي، ٢٧ سنة، ومقيم الكريمات مركز الإبراهيمية، ومصاب بجرح قطعي في الوجه وكدمات متفرقة بالوجه، وتم نقل المصابين إلى مستشفى حلوان العام.


البداية تعود عندما تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إشارة من الخدمات المعينة على الطريق الإقليمي بوقوع حادث سير ووقوع مصابين.

وعلى الفور دفع مدير الإدارة العامة للمرور برجال المرور إلى موقع الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين إصابة 7 أشخاص بإصابات خطيرة جراء الحادث، وجار نقلهم إلى أقرب مستشفي.

في السياق، دفع مساعد وزير الداخلية للمرور بتعزيزات مرورية مدعومة بأوناش إغاثة إلى مكان الحادث.
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