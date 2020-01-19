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سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف طقس اليوم الأحد

الأحد 19/يناير/2020 - 02:08 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، ودرجات الحرارة في مصر وبعض المدن والبلدان العربية والعالمية، في بيانها الصادر اليوم الموافق الـ18 من يناير 2020، عبر موقعها الإلكتروني.

وقالت الأرصاد في بيانها: "غدًا الأحد أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة".

وتتوقع الهيئة أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وأن يكون الطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وتابعت الأرصاد في بيانها: "والرياح أغلبها غربية إلى شمالية غربية تنشط على السواحل الشمالية وعلى البحرين الأحمر والمتوسط ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وأردفت الهيئة: "تكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية".

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد في بعض المحافظات:

القاهرة 11 16

الإسكندرية 13 16

قنا 9 18

الأقصر 9 18

أسوان 11 20

مطروح 10 16

السلوم 9 15
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