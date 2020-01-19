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يعكس الريادة المصرية.. تفاصيل الدورة الـ 51 لمعرض الكتاب

الأحد 19/يناير/2020 - 03:39 ص
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معرض القاهرة للكتاب
معرض القاهرة للكتاب
الفجر
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قال الدكتور أحمد بهي الدين، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن الهيئة تستعد لانطلاق الدورة الـ 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، دون انقطاع وهو ما يعكس الريادة المصرية في الثقافة.

وأضاف "بهي الدين"، خلال استضافته ببرنامج المساء مع قصواء، المذاع على فضائية TEN، أن افتتاح المعرض سيكون يوم 22 يناير الجاري ويستمر حتى 4 فبراير، مشيرًا إلى أن الدخول للجمهور سيكون من يوم 23 يناير.

وأوضح نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب أنه على مدار فترة انطلاق المعرض سيكون هناك العديد من الفعاليات الثقافية بمشاركة دور نشر مصرية وعربية ودولية والكثير من الأنشطة المتعلقة بالطفل والشباب، مشيرا إلى أنه من أبرز الأمور خلال الدورة الحالية لمعرض الكتاب الاهتمام بالثقافة الأفريقية وأن عنوان الدورة الحالية لمعرض الكتاب سيكون مصر أفريقيا ثقافة التنوع.

وتابع: "شخصية العام سيكون المفكر المصري جمال حمدان، حيث إن مؤلفاته أثرت الثقافة المصرية وتحدث عن مصر تاريخيا وجغرافيا وهذا ما سيتم تقديمه للقاريء المصري والعربي خلال فعاليات الدورة الحالية للمعرض".
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