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درة تشاهد "يوم وليلة" مع الجمهور بالشيخ زايد (صور)

الأحد 19/يناير/2020 - 01:57 ص
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بوابة الفجر
عبدالحافظ حمدي
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شاهدت الفنانة درة فيلمها الجديد "يوم وليلة" في حفل الثانية عشر مساءً بإحدى سينمات الشيخ زايد، في لفتة تعكس حرصها على متابعة ردود فعل الجمهور حول الفيلم الذي يعرض حاليًا بالسينمات بنجاح.

فيلم "يوم وليلة" يعرض حاليًا بنجاح في دور العرض السينمائي، ويدور حول مجموعة من الأحداث التي تتلاقي فيها مصائر وأقدار أبطال العمل، حيث يستعرض العديد من مشكلات المجتمع المصري وأزماته فى دراما اجتماعية مختلفة ومميزة ، وتجسد درة خلاله شخصية "ممرضة" تمر بالعديد من المواقف الصعبة .

يشارك في بطولة فيلم "يوم وليلة" كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، ومحمد جمعة وشادي أسعد، وظهور خاص للطفلة ميرنا من ذوي الاحتياجات الخاصة ، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني، إشراف عام ريمون رمسيس ومشرف على الإنتاج عبدالله منصور ولاين برديوسر فدوى رفيق.

درة تشاهد "يوم وليلة" مع الجمهور بالشيخ زايد (صور)
درة تشاهد "يوم وليلة" مع الجمهور بالشيخ زايد (صور)
درة تشاهد "يوم وليلة" مع الجمهور بالشيخ زايد (صور)
درة تشاهد "يوم وليلة" مع الجمهور بالشيخ زايد (صور)
درة تشاهد "يوم وليلة" مع الجمهور بالشيخ زايد (صور)
درة تشاهد "يوم وليلة" مع الجمهور بالشيخ زايد (صور)
درة تشاهد "يوم وليلة" مع الجمهور بالشيخ زايد (صور)
درة تشاهد "يوم وليلة" مع الجمهور بالشيخ زايد (صور)
درة تشاهد "يوم وليلة" مع الجمهور بالشيخ زايد (صور)
درة تشاهد "يوم وليلة" مع الجمهور بالشيخ زايد (صور)
درة تشاهد "يوم وليلة" مع الجمهور بالشيخ زايد (صور)
درة تشاهد "يوم وليلة" مع الجمهور بالشيخ زايد (صور)
درة تشاهد "يوم وليلة" مع الجمهور بالشيخ زايد (صور)
درة تشاهد "يوم وليلة" مع الجمهور بالشيخ زايد (صور)
درة تشاهد "يوم وليلة" مع الجمهور بالشيخ زايد (صور)
درة تشاهد "يوم وليلة" مع الجمهور بالشيخ زايد (صور)
درة تشاهد "يوم وليلة" مع الجمهور بالشيخ زايد (صور)
درة تشاهد "يوم وليلة" مع الجمهور بالشيخ زايد (صور)
درة تشاهد "يوم وليلة" مع الجمهور بالشيخ زايد (صور)
درة تشاهد "يوم وليلة" مع الجمهور بالشيخ زايد (صور)
درة تشاهد "يوم وليلة" مع الجمهور بالشيخ زايد (صور)
درة تشاهد "يوم وليلة" مع الجمهور بالشيخ زايد (صور)
درة تشاهد "يوم وليلة" مع الجمهور بالشيخ زايد (صور)
درة تشاهد "يوم وليلة" مع الجمهور بالشيخ زايد (صور)
درة تشاهد "يوم وليلة" مع الجمهور بالشيخ زايد (صور)
درة تشاهد "يوم وليلة" مع الجمهور بالشيخ زايد (صور)
درة تشاهد "يوم وليلة" مع الجمهور بالشيخ زايد (صور)
درة تشاهد "يوم وليلة" مع الجمهور بالشيخ زايد (صور)
درة تشاهد "يوم وليلة" مع الجمهور بالشيخ زايد (صور)
درة تشاهد "يوم وليلة" مع الجمهور بالشيخ زايد (صور)
درة تشاهد "يوم وليلة" مع الجمهور بالشيخ زايد (صور)
درة تشاهد "يوم وليلة" مع الجمهور بالشيخ زايد (صور)
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الكلمات المفتاحية

يوم وليلة منوعات فن سينما الفجر الفني

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