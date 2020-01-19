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إلغاء مباراة إيتاي البارود ونهضة العامرية في القسم الثالث

الأحد 19/يناير/2020 - 01:55 ص
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بوابة الفجر
محمد الشريف
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شهدت مباراة ايتاي البارود ونهضة العامرية، التي أقيمت في المجموعة الحادية عشر، بدوري القسم الثالث، مناوشات وإقتحام جماهير نهضة العامرية الي ملعب اللقاء ليتم إلغاء المباراة في الدقيقة 60.

وفي إطار منافسات الأسبوع السابع عشر تم تأجيل 3 مباريا، بسبب سوء الاحوال الجوية، وهم، مركز شباب العبور مع مركز شباب حوش عيسى، ومركز شباب القباري وسبورتنج، وغزل كفر الدوار مع اسكندريه للبترول.

ونجح الترام في حصد ثلاث نقاط غاليه من ملعب نادي كوم حماده بالفوز في اللقاء بنتيجة 2/1 ، تعادل بدر مع رشيد بدون أهداف، في اللقاء الذي جمعهما علي ملعب بدر.


ترتيب المجموعة الحادية عشر

1- سبورتنج 31 نقطة
2- مياه البحيرة 31 نقطة
3- الترام 30 نقطة
4- أيتاي البارود 25 نقطة
5- اسكندرية للبترول24 نقطة
6- بدر 24نقطة
7- شباب كوم حمادة 22 نقطة
8- كفربولين 21 نقطة
9- نهضة العامرية 20 نقطة
10- غزل كفرالدوار 19 نقطة
11- العبور 16 نقطة نقطة
12- المعمورة 16 نقطة نقطة
13- رشيد 16 نقطة
14- حوش عيسي 15 نقطة
15- القباري 13 نقطة
16- كوم حمادة 11نقطة
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