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تنفذها 4 وزارات.. 15 معلومة عن منظومة النظافة الجديدة

الأحد 19/يناير/2020 - 02:54 ص
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أرشيفية
أرشيفية
كريم وزيري
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تستعد الحكومة المصرية لتطبيق منظومة النظافة الجديدة على مستوى الجمهورية، والتي بدأت بالفعل في بعض أحياء محافظة القاهرة كتجربة على أن يتم تعميمها على باقي الأحياء ومحافظات الجمهورية.

ونعرض لكم في السطور التالية أبرز 15 معلومة عن هذه المنظومة.  

1- تتولى وزارات التنمية المحلية، التخطيط، البيئة، والإنتاج الحربي بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع تنفيذ المنظومة.

2- تتكلف منظومة النظافة أكثر من 11 مليار جنيه، وشهد رئيس الوزراء توقيع بروتوكول العام الأول منها (2019 - 2020).

3- تتضمن المرحلة الأولى 2020 إنشاء 23 محطة وسيطة وثابتة ومتحركة في 11 محافظة.

4- تضمن المرحلة الأولى إنشاء 34 خلية دفن صحي آمن في 20 محافظة.

5- تستهدف المرحلة الأولى إغلاق 35 مقلبًا عشوائيًا في 6 محافظات.

6- وجه وزير التنمية المحلية بالإسراع في تنفيذ البرنامج الأول، ومتابعة عمليات الإسناد للجهات المعنية.

7- من المقرر أن تبدأ المحافظات في تسليم مواقع العمل للهيئة العربية للتصنيع ممهدة لسرعة تنفيذ المخططات المطلوبة.

8- توفر وزارة المالية المبالغ المطلوبة للهيئة العربية للتصنيع، لسرعة تنفيذ واستكمال المخططات المطلوبة منها بالمحافظات.

9- يجري العمل في 35 موقعًا بـ6 محافظات من أجل نقل المخلفات والتراكمات العشوائية.

10- تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة، والهيئة العربية للتصنيع للمرور على المواقع التي سيتم تنفيذ مراحل المرحلة الأولى بها في عدد من المحافظات.

11- تم إعداد كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بمحافظة القاهرة لإدارة وتشغيل عمليات الجمع السكني ونظافة الشوارع والميادين والمحاور والحدائق ومخلفات الهدم والبناء.

12- استلمت وزارة التنمية المحلية العروض الفنية والمالية للشركات ويتم حاليًا فحصها.

13- عقب الترسية سيتم طرح العروض على مجلس الوزراء لاعتمادها وإبرام العقود مع الشركات التي تم الترسية عليها للعمل في المواقع التي يرغبون العمل بها.

14- يشترك القطاع غير الرسمي والشباب أصحاب المبادرات في المنظومة.

15- تستهدف المنظومة الاستعانة بجامعي القمامة التقليديين، بعد تأهيلهم وتدريبهم والاستفادة من خبراتهم.
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الكلمات المفتاحية

وزارات منظومة النظافة أخبار

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