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كاتب ليبي: فايز السراج "طرطور"

الأحد 19/يناير/2020 - 04:24 ص
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فايز السراج
فايز السراج
الفجر
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قال محمود المصراتي، رئيس تحرير جريدة أخبار الحدث الليبية، إن المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوفاق الوطني هم أبناء خطيئة للمجتمع الدولي، مؤكدا أن فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبي تم فرضه على الشعب الليبي وأن الشعب لم يكن يعرفه.

وأضاف المصراتي، خلال استضافته مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، المذاع على فضائية أم بي سي مصر، أن فايز السراج كان نائبا في البرلمان الليبي ومعظم الدوام يقضيه في شرب الشيشة بمكاتب البرلمان ولم يقدم أي شىء يذكر خلال تواجده بالبرلمان.

واستكمل: فايز السراج كان بيشرب الشيشة جوة البرلمان وهذا ما يعرفه عنه جميع زملائه، مضيفًا: كان هناك بعض من الأشخاص يمولون فايز السراج، وهم حزب ينتمى لأفكار جماعات الإخوان، معلقا:" كانوا يريدون طرطور ينفذ تعليماتهم".
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