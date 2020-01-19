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مواعيد مباريات دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

الأحد 19/يناير/2020 - 01:38 ص
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بوابة الفجر
أميرة فطيم
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اختتمت منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بأربعة لقاءات مثيرة.

نتائج منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الملك:-

الهلال ضد الاتفاق:-

حقق الهلال فوزا ثمينا على نظيره الاتفاق، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء يوم الخميس الماضي، على ملعب جامعة الملك سعود.

النصر ضد العدالة:-

أطاح النصر بنظيره العدالة، بعدما حقق الفوز بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

أبها ضد الفتح:-

حقق أبها فوزا ثمينا على نظيره الفتح، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة بركلات الترجيح، مساء اليوم السبت، في ربع نهائي البطولة.

الأهلي ضد الوحدة:-

أقصى الأهلي نظيره الوحدة، بعدما فاز بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم، في ربع نهائي كأس الملك.

وفيما يلي مواعيد مباريات دور نصف نهائي كأس الملك:-

ضرب الأهلي موعدًا مع نظيره النصر، يوم 15 مارس 2020، على ملعب الجوهرة المشتعلة بمدينة الملك عبد الله الرياضية، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة،والسابعة بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تملم الساعة الرابعة بتوقيت جرينتش.

ويواجه الهلال نظيره أبها، في نصف نهائي كأس الملك، يوم 15 مارس 2020، على ملعب الهلال بجامعة الملك سعود "محيط الرعب"، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة،والسابعة بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تملم الساعة الرابعة بتوقيت جرينتش.

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