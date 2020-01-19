فاردي يقود هجوم ليستر سيتي أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

يحل فريق ليستر سيتي، ضيفا ثقيلا على بيرنلي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة العشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام مباراة ليستر سيتي وبيرنلي على أرضية ملعب "تيرف مور".





يسعى ليستر سيتي لتحقيق الفوز من أجل التساوي مع مانشستر سيتي الوصيف، والذي سقط في فخ التعادل أمام كريستال بالاس مساء أمس بهدفين لكل فريق.





بينما يحاول بيرنلي من استغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية للإبتعاد عن مراكز الهبوط.





موعد مباراة ليستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة ليستر سيتي وبيرنلي، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، السادسة بتوقيت الإمارات.





القنوات الناقله لمباراة ليستر سيتي وبيرنلي





تذاع مباراة ليستر سيتي وبيرنلي، عبر قناة beIN Sports HD 2.





التشكيل المتوقع لـ ليستر سيتي أمام بيرنلي

حراسة المرمى: شمايكل.

خط الدفاع: بن تشيلويل - سويونكو - إيفانز - بيريرا.

خط الوسط: نديدي - إيهياناتشو - ماديسون - تيليمانس - برايت.

خط الهجوم: فاردي.





التشكيل المتوقع لفريق بيرنلي أمام ليستر سيتي

في حراسةالمرمى: نيك بوب.

خط الدفاع: ماثيو لوتون، جيمس تاركوفيسكي، بن مي، إريك بيترس.

خط الوسط: جودمندسون، جاك كورك ويستوود، دوايت منيل، كريس وود.

خط الهجوم: أشلي بارنيس.





ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد بيرنلي في المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة.