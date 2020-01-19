سمير غانم يتصدر تريند جوجل بعد الإعلان عن مسرحيته الجديدة "الزهر لما يلعب"

تصدر اسم الفنان الكبير سمير غانم، تريند محرك البحث "جوجل" وذلك بعد الإعلان عن مسرحيته الجديدة "الزهر لما يلعب".

وروج المنتج أحمد الإبياري للمسرحية بطرحه أغنية دعائية بعنوان المسرحية، وذلك قبيل عرضها فى التاسعة مساء الخميس 23 يناير الجارى بمسرح مكتبة مصر الجديدة بشارع صلاح سالم.

ويشارك فى بطولة المسرحية الفنانة شيرين، إيمى طلعت زكريا، ورضا حامد، ديكور حازم شبل، أغانى إسلام عفيفى، ألحان هانى فاروق، توزيع موسيقى: محمود صادق، استعراض أحمد يونس، ملابس هالة الزهوى، إخراج طارق الأبيارى نجل منتج ومؤلف العرض وهو يخوض أولى تجاربه الإخراجية.



