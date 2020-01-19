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"رمسيس" كرة مصرية الصنع للـ "الميني فوتبول" العربية

الأحد 19/يناير/2020 - 01:23 ص
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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أعلن الاتحاد المصري لكرة الميني فوتبول عن الكرة الرسمية للبطولة، والتي حملت صورة تمثال الملك رمسيس الثاني وكلمة صنع في مصر .

جاء الإعلان عن شكل الكرة التي يبلغ نصف قطرها 4.5 سم أثناء حفل سحب قرعة البطولة العربية لرياضة "الميني فوتبول" بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من مسؤولي اتحاد اللعبة وعدد من الوفود المشاركة عربيًا، والذي استضافه متحف قصر الأمير محمد علي توفيق الأثري بالمنيل في قاعته الذهبية.

و"الميني فوتبول" تشبه لعبة كرة قدم الصالات، نشأت هذه الرياضة بكندا، وفي ثمانينات القرن الماضي انتشرت بأمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى، قبل أن تصبح ذات شعبية واسعة في أمريكا الجنوبية.

يشرف عليها في العالم الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة (WMF) منذ 2013، واعتمدت رسميا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة كاسم لهذه اللعبة.

وانتشرت خلال الأعوام الماضية بقوة، وهي كما يعبر عنها اسمها هي لعبة كرة القدم إنما بشكل مصغر يمكنها استيعاب بين 5 و7 لاعبين لكل فريق بدلا من 11 لاعب.
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