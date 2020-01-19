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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

الأحد 19/يناير/2020 - 01:15 ص
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يوناتيد وليفربول
يوناتيد وليفربول
علي ماهر حلمي
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ينتظر اليوم الأحد عشاق الكرة الأوربية و العالمية مواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع نادي نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره فريق مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.


بينما يستضيف نادي بيرنلي علي ارضه ووسط جماهيره نظيره نادي ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي نادي بيرنلي الدولي في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.


يذكر أن نادي مانسشتر سيتي قد تعثر مساء السبت علي ارضه ووسط جماهيره بتعادل بنتيجة 2 / 2 أمام نظيره نادي كريستال بالاس وخسر نادي تشيلسي خارج ارضه أمام نظيره نادي نيوكاسل بنتيجة 1 / 1 بينما تعادل نادي توتنهام هوتسبير أمام نظيره نادي واتفورد بنتيجة 0 / 0 وفاز نادي والفرهامبتون علي حساب نظيره نادي ساوثهامتون 3 / 2 وتعادل نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه خارج ارضه أمام نظيره نادي برايتون بنتيجة 1 / 1.


ويقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهة ليفربول ضد مانشستر يونايتد:


1- ليفربول 61 نقطة

2- مانشستر سيتي 48 نقطة

3- ليستر سيتي 45 نقطة

4- تشيلسي 37 نقطة

5- مانشستر يونايتد 34 نقطة

6- ولفرهامبتون 34 نقطة

7- شيفيلد يونايتد 33 نقطة

8- توتنهام 31 نقطة

9- كريستال بالاس 30

10- أرسنال 29 نقطة

11- إيفرتون 29 نقطة

12- نيوكاسل يونايتد 29 نقطة

13- ساوثامبتون 28

14- برايتون 25 نقطة

15- بيرنلي 24 نقطة

16- وست هام يونايتد 23 نقطة

17- واتفورد 23 نقطة

18- أستون فيلا 22 نقطة

19- بورنموث 20 نقطة

20- نورويتش سيتي 17 نقطة
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