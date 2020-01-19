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محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر يونايتد

الأحد 19/يناير/2020 - 01:10 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
علي ماهر حلمي
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تواجد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول أساسيا في التشكيل المتوقع لفريقه الذي سيواجه نظيره نادي مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.


تعرف علي التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد مان يونايتد:

سيدخل الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول مواجهة نادي مانسشتر يونايتد بالتشكيلة الأساسية بدون غياب أي لاعب بعد رجوع اللاعب الدولي البرازيلي فابينهو والمدافع الدولي الكاميروني جويل ماتيب من الاصابة وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة للمباراة كالتالي:


حراسة: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد ، روبيرتسون ، فان دايك ، جو جوميز.

خط الوسط: هنديرسون ، فينالدوم ، تشامبرلين.

خط الهجوم: محمد صلاح ، ساديو ماني ، روبيرتو فيرمينو.


بينما سيدخل النرويجي أولي جونر سولشير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد المباراة أمام ليفربول وهو يفتقد نجم الفريق الأول ماركوس راشفورد بسبب الإصابة التي تعرض لها امام والفرهامبتون ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية وجاءت تشكيلة مانسشتر يونايتد للمباراة كالتالي:


حراسة المرمي: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: وان بيساكا ، ليندلوف ، ماجواير ، لوك شو.

خط الوسط: جرين ود ، ماتيتش ، فريد.

خط الهجوم: مارسيال ، دانيل جيمس ، بيريرا.


تعرف علي موعد مباراة ليفربول ضد مان يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز :

من المقرر أن يواجه نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره نادي مانشستر يونايتد يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة و الثامنة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والرابعة والنصف بالتوقيت العالمي جرينتش علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.


ويدخل نادي ليفربول المباراة وهو في صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 22 جولة بينما يحتل نادي مانسشتر يونايتد المركز السابع بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية. 
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