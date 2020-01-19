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مفاجأة بشأن 12 مليار اختفوا من البنك المركزي فترة حكم الإخوان

الأحد 19/يناير/2020 - 01:10 ص
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أموال
أموال
كساب أحمد
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قالت الإعلامية أماني الخياط، إن حجم الأموال التي اختفت من البنك المركزي، في أثناء حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وصل لـ12 مليار دولار.

 

وأضافت أن الجماعة الإرهابية شكلت لجنة بقيادة القياديين الإخوانيين خيرت الشاطر، وحسن مالك، لدمج أموال الجماعة في الدولة، وهذا الأمر يكشف مخططات الجماعة للسيطرة على مفاصل الدول.

وكشفت، خلال تقديمها برنامج "الكبسولة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، عن أسماء اللجنة التي شكلت من قبل الإخوان، لدمج أموال الجماعة في الدولة، قائلة: "أعضاء هذه اللجنة هم: يوسف عمر محمد يوسف، عبداللطيف المجاهد، محمد صابر شلبي، محمد هشام حامد، مصطفى محمد عبدالرؤف خلف الله".


ولفتت إلى أن هذه الأسماء بعد ثورة 30 يونيو، هربت إلى الخارج، وأغلبهم إلى أنقرة، مضيفة أن كل هذه الأسماء تعمل الآن، ضد الدولة المصرية من الخارج.

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الكلمات المفتاحية

جماعة الإخوان بنك مركزي الإخوان أموال

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