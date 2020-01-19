Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة ميلان اليوم الأحد في الدوري الإيطالي| مشاهدة مباراة أودينيزي ضد ميلان بث مباشر AC Milan beIN SPORTS HD 4

الأحد 19/يناير/2020 - 01:06 ص
Advertisements
أودينيزي ضد ميلان
أودينيزي ضد ميلان
حسام مجدي
Advertisements


يستعد نادي ميلان الإيطالي لمواجهة نظيره نادي أودينيزي اليوم الأحد 19 يناير ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.


موعد مباراة ميلان وأودينيزي اليوم في الدوري الإيطالي الممتاز وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي ميلان ضد نظيره نادي أودينيزي اليوم في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز في تمام الساعة الواحدة ونص ظهرا بتوقيت القاهرة وفي تمام الثانية ونصف ظهرا بتوقيت السعودية على ملعب سان سيرو.


القنوات الناقلة لمباراة ميلان وأودينيزي اليوم في الدوري الإيطالي الممتاز

وستذاع مباراة نادي ميلان ضد نظيره نادي أودينيزي اليوم في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 4" بتعليق خليل البلوشي.


تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة أودينيزي اليوم في الدوري الإيطالي

في حراسة المرمى : جيانلويجي دوناروما

في خط الدفاع : أندريا كونتي – ماتيو موساشيو – أليسيو رومانيولي – ريكاردو رودريجيز

في خط الوسط : فرانك كيسي – إسماعيل بن ناصر – جياكومو بونافنتورا – خيسوس فيرنانديز سوسو

في خط الهجوم :كريستوف بيونتيك – زلاتان إبراهيموفيتش


ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي الممتاز

ويتواجد نادي ميلان في المركز العاشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 25 نقطة من أصل 19 مباراة خاصها حتى الآن.


بينما يتواجد نادي أودينيزي في المركز الحادي عشر من جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 24 نقطة من أصل 19 مباراة خاضها حتى الآن.
Advertisements

أخبار تهمك

ليفربول يفقد 3 لاعبين في موقعة مانشستر يونايتد

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف آخر ما فعله قبل وفاته

منذ ساعة و نصف

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عبد الله السعيد يكشف حقيقة عرض الاهلي والزماك

منذ ساعتين و 51 دقيقة

أونلاين YALLA SHOOT: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش ليفربول beIN LIVE رابط صلاح NOW

منذ حوالي 9 ساعات

بالتفاصيل.. هجوم مفاجئ على ملعب مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات جديدة في ملف أزارو وجيرالدو مع الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

أخبار ريال مدريد اليوم السبت: غموض مستقبل منبوذ زيدان والصفقة المميزة تقترب من الريال.. نجم ليفربول مرشح لإرتداء قميص الملكي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

أحمد حسن يُهاجم اتحاد الكرة بسبب أزمة مباراة الأهلي وإنبي

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار برشلونة اليوم السبت: سيتين يختار بديل سواريز.. والبرسا يفاجئ صفقته المنتظرة وأزمة جديدة بطلها نيمار

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يتخذ قرار جديد بشأن رحيل وليد أزارو

منذ حوالي 7 ساعات

سنغالي جديد يعرقل رحيل وليد أزارو عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ حوالي 15 ساعة

عمرو أديب عن تسريب الهارب محمد علي: "في تاني منه بكرة"

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:51 م

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

07:18 م

سنغالي جديد يعرقل رحيل وليد أزارو عن الأهلي

08:02 م

تطورات جديدة في ملف أزارو وجيرالدو مع الأهلي

11:26 م

ليفربول يفقد 3 لاعبين في موقعة مانشستر يونايتد

08:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status