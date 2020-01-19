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يوفنتوس ضد بارما: التشكيل المتوقع وموعد المباراة

الأحد 19/يناير/2020 - 12:49 ص
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يوفنتوس
يوفنتوس
محمد الدمتناوي
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يستعد فريق يوفنتوس لمواجهة نادي بارما، مساء غداً الأحد، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.


وتقام مباراة يوفنتوس وبارما على أرضية ملعب أليانز ستاديوم، معقل البيانكونيري.


يسعى يوفنتوس لتحقيق الفوز من أجل الأستمرار في صدارة الدوري الإيطالي والابتعاد عن الوصيف فريق إنتر ميلان، والذي يمتلك 46 نقطة.


بينما يحاول بارما من الأقتراب أكثر وأكثر من المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، حيث يحتل المركز السابع، في موسم جيد يقدمه الفريق هذا الموسم.


موعد مباراة يوفنتوس وبارما في الدوري الإيطالي

تقام مباراة يوفنتوس وبارما، مساء غداً الأحد 19/1، في تمام الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة، 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، 23:45 بتوقيت الإمارات.


القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وبارما في الدوري الإيطالي

تذاع مباراة يوفنتوس وبارما عبر قناة beIN SPORTS HD 4.


التشكيل المتوقع لـ يوفنتوس أمام بارما

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: أليكس ساندرو - روجاني - ليوناردو بونوتشي - كواردرادو.

خط الوسط: بليس ماتويدي - ميراليم بيانيتش - أدريان رابيو
آرون رامسي.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - ديبالا.


ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

ويحتل يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 48 نقطة، وبفارق نقطتين عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد بارما في المركز السابع برصيد 28 نقطة.
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