أصالة تكشف موقفها من الصلح مع أنغام

كشفت النجمة السورية أصالة نصري، عن مستقبل علاقتها بالفنانة أنغام وإمكانية الصلح معها.

وأضافت في تصريحات عبر برنامج "The Insider بالعربي"، "ما عندي مشاكل مع حد، ما أنا فاضية، أنا إنسانة مشغولة فى شغلى، ومع أولادى وأصدقائى، ما عندي مشاكل مع أحد".

وتألقت أصالة، أول أمس الخميس في حفل غنائي ضخم في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات "ليالى القصيم".





وشهد الحفل لأول مرة غناء أصالة لأغنتيها الجديدة "شامخ" التي طرحتها قبل أسبوع وحققت نجاحًا كبيرًا وعدد مشاهدات مرتفعة تجاوزت الـ 5 ملايين مشاهدة.



