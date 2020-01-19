Advertisements
Advertisements
Advertisements

أصالة تكشف موقفها من الصلح مع أنغام

الأحد 19/يناير/2020 - 12:58 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

كشفت النجمة السورية أصالة نصري، عن مستقبل علاقتها بالفنانة أنغام وإمكانية الصلح معها.

وأضافت في تصريحات عبر برنامج "The Insider بالعربي"،  "ما عندي مشاكل مع حد، ما أنا فاضية، أنا إنسانة مشغولة فى شغلى، ومع أولادى وأصدقائى، ما عندي مشاكل مع أحد".
 
وتألقت أصالة، أول أمس الخميس في حفل غنائي ضخم في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات "ليالى القصيم".

وشهد الحفل لأول مرة غناء أصالة لأغنتيها الجديدة "شامخ" التي طرحتها قبل أسبوع وحققت نجاحًا كبيرًا وعدد مشاهدات مرتفعة تجاوزت الـ 5 ملايين مشاهدة.

ويأتي حفل أصالة ضمن جولتها الخليجية التى بدأت في القصيم وتتبعها بالتوجه إلى الكويت.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

منوعات دراما الفجر الفني

أخبار تهمك

أونلاين YALLA SHOOT: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش ليفربول beIN LIVE رابط صلاح NOW

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف آخر ما فعله قبل وفاته

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يتخذ قرار جديد بشأن رحيل وليد أزارو

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم السبت: غموض مستقبل منبوذ زيدان والصفقة المميزة تقترب من الريال.. نجم ليفربول مرشح لإرتداء قميص الملكي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

ليفربول يفقد 3 لاعبين في موقعة مانشستر يونايتد

منذ حوالي 5 ساعات

سنغالي جديد يعرقل رحيل وليد أزارو عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عبد الله السعيد يكشف حقيقة عرض الاهلي والزماك

منذ ساعتين و 52 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم السبت: سيتين يختار بديل سواريز.. والبرسا يفاجئ صفقته المنتظرة وأزمة جديدة بطلها نيمار

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

منذ حوالي 10 ساعة

تطورات جديدة في ملف أزارو وجيرالدو مع الأهلي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ حوالي 15 ساعة

بالتفاصيل.. هجوم مفاجئ على ملعب مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب عن تسريب الهارب محمد علي: "في تاني منه بكرة"

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

منذ حوالي 11 ساعة

أحمد حسن يُهاجم اتحاد الكرة بسبب أزمة مباراة الأهلي وإنبي

منذ حوالي 6 ساعات

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

شام ابنة أصالة تكشف حقيقة طلاقها من زوجها بعد 10 سنوات من الزواج

أصالة تكشف عن تفاصيل حفلها القادم مع أنغام

أصالة تتهم أنغام بهدم عائلة.. وتؤكد: أصبحت خارج حساباتي

أنغام ترد لـ "الفجر الفني" على صلحها مع أصالة

أصالة ضيفة أول حلقات "عايشة شو" على النهار .. والعرض قبل رمضان

أنغام تكشف رد فعل أبنائها على خبر زواجها وحقيقة علاقتها بأصالة (فيديو))

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:51 م

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

07:18 م

سنغالي جديد يعرقل رحيل وليد أزارو عن الأهلي

08:02 م

تطورات جديدة في ملف أزارو وجيرالدو مع الأهلي

11:26 م

ليفربول يفقد 3 لاعبين في موقعة مانشستر يونايتد

08:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status