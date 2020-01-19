Advertisements
Advertisements
Advertisements

تزوج من تهاني راشد وبدأت علاقتهما بخناقة.. أبرز سبع معلومات عن يحيى العلمي

الأحد 19/يناير/2020 - 12:47 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

تحل اليوم ذكري وفاة المخرج يحيي العلمي، الذي رحل عن عالمنا فى ١٩ يناير ٢٠٠٢ عن عمر يناهز ٦١ عامًا بعد صراع طويل مع المرض استمر بضعة أشهر.

وفي ذكرى رحيله يرصد "الفجر الفني" أبرز المعلومات عن المخرج يحيي العلمي..

- ولد المخرج يحيي العلمي فى ٥ يوليو ١٩٤١ فى محافظة الشرقية، وتخرج من كلية الحقوق فى بداية الستينيات.

- بعد تخرج يحيي العلمي من كلية الحقوق اتجه إلى السينما والتليفزيون، وأصبح من أهم مخرجي الدراما التليفزيونية، وواحدا من نجوم الجيل الثاني من مخرجي التليفزيون المصري فى بداياته الأولي، بعد الجيل الأول "نور الدمرداش، حمادة عبد الوهاب، يوسف مرزوق".

- أخرج العلمي مايقارب من ثلاثين فيلما أبرزهم"خائفة من شيء ما، طائر الليل الحزين، تزوير فى أوراق رسمية"، ومن أهم أعماله الدرامية مسلسل "رأفت الهجان، بحاجة لمصدر، لا".

- حصل "العلمي" علي عدة جوائز منها جائزة الدولة التشجيعية فى الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام ١٩٨٢، جائزة الإنتاج من التليفزيون عام ١٩٨٢.

- تزوج المخرج يحيي العلمي من الفنانة تهاني راشد، وأنجب منها ابنة واحدة "شيرين".

- قالت تهاني راشد عن علاقتها ب يحيي العلمي أثناء استضافتها فى برنامج "ماسبيرو" للفنان سمير صبري، إن علاقتها بدأت معه بخناقة وكانت "هتضربه"، بسبب انتقاده لدورها فى مسرحية "قنديل أم هاشم".

- لم تعمل تهاني راشد مع يحيي العلمي سوي بعد زواجهما بعشرين عاماً، وظهرت فى مسلسله الأشهر "رأفت الهجان"، بدور سيرينا اهاروني.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

يحيى العلمي منوعات فن الفجر الفني

أخبار تهمك

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

منذ حوالي 10 ساعة

أونلاين YALLA SHOOT: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش ليفربول beIN LIVE رابط صلاح NOW

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف آخر ما فعله قبل وفاته

منذ ساعة و نصف

أخبار برشلونة اليوم السبت: سيتين يختار بديل سواريز.. والبرسا يفاجئ صفقته المنتظرة وأزمة جديدة بطلها نيمار

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات جديدة في ملف أزارو وجيرالدو مع الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عبد الله السعيد يكشف حقيقة عرض الاهلي والزماك

منذ ساعتين و 51 دقيقة

بالتفاصيل.. هجوم مفاجئ على ملعب مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ حوالي 15 ساعة

عمرو أديب عن تسريب الهارب محمد علي: "في تاني منه بكرة"

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد حسن يُهاجم اتحاد الكرة بسبب أزمة مباراة الأهلي وإنبي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

منذ حوالي 11 ساعة

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

سنغالي جديد يعرقل رحيل وليد أزارو عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ليفربول يفقد 3 لاعبين في موقعة مانشستر يونايتد

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم السبت: غموض مستقبل منبوذ زيدان والصفقة المميزة تقترب من الريال.. نجم ليفربول مرشح لإرتداء قميص الملكي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتخذ قرار جديد بشأن رحيل وليد أزارو

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

"أنا المصري".. يحيي ذكرى ميلاد يحيى العلمي

٨ معلومات عن يحيى العلمي في ذكرى ميلاده

حكايات اليوم..استقلال الجزائر وميلاد يحيى العلمي

حكايات اليوم..استقلال الجزائر وميلاد راغب غلوش

"إحنا اللي خلينا الشكرمون طاخ فى الترالوللي".. أشهر إفيهات محمود عبد العزيز في ذكرى وفاته

تهاني راشد عن دورها في رأفت الهجان: عاشرت اليهود فترة طويلة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:51 م

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

07:18 م

سنغالي جديد يعرقل رحيل وليد أزارو عن الأهلي

08:02 م

تطورات جديدة في ملف أزارو وجيرالدو مع الأهلي

11:26 م

ليفربول يفقد 3 لاعبين في موقعة مانشستر يونايتد

08:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status