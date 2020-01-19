تزوج من تهاني راشد وبدأت علاقتهما بخناقة.. أبرز سبع معلومات عن يحيى العلمي







- بعد تخرج يحيي العلمي من كلية الحقوق اتجه إلى السينما والتليفزيون، وأصبح من أهم مخرجي الدراما التليفزيونية، وواحدا من نجوم الجيل الثاني من مخرجي التليفزيون المصري فى بداياته الأولي، بعد الجيل الأول "نور الدمرداش، حمادة عبد الوهاب، يوسف مرزوق".



- أخرج العلمي مايقارب من ثلاثين فيلما أبرزهم"خائفة من شيء ما، طائر الليل الحزين، تزوير فى أوراق رسمية"، ومن أهم أعماله الدرامية مسلسل "رأفت الهجان، بحاجة لمصدر، لا".



- حصل "العلمي" علي عدة جوائز منها جائزة الدولة التشجيعية فى الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام ١٩٨٢، جائزة الإنتاج من التليفزيون عام ١٩٨٢.





- تزوج المخرج يحيي العلمي من الفنانة تهاني راشد، وأنجب منها ابنة واحدة "شيرين".



- قالت تهاني راشد عن علاقتها ب يحيي العلمي أثناء استضافتها فى برنامج "ماسبيرو" للفنان سمير صبري، إن علاقتها بدأت معه بخناقة وكانت "هتضربه"، بسبب انتقاده لدورها فى مسرحية "قنديل أم هاشم".



- لم تعمل تهاني راشد مع يحيي العلمي سوي بعد زواجهما بعشرين عاماً، وظهرت فى مسلسله الأشهر "رأفت الهجان"، بدور سيرينا اهاروني.













تحل اليوم ذكري وفاة المخرج يحيي العلمي، الذي رحل عن عالمنا فى ١٩ يناير ٢٠٠٢ عن عمر يناهز ٦١ عامًا بعد صراع طويل مع المرض استمر بضعة أشهر.وفي ذكرى رحيله يرصد "الفجر الفني" أبرز المعلومات عن المخرج يحيي العلمي..- ولد المخرج يحيي العلمي فى ٥ يوليو ١٩٤١ فى محافظة الشرقية، وتخرج من كلية الحقوق فى بداية الستينيات.