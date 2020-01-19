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عمرو أديب يحذر: لبنان على شفا الهاوية

الأحد 19/يناير/2020 - 01:08 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك اشتاباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين في لبنان، حيث يضرب المتظاهرين القوة الأمنية بألعاب نارية، ومضارب التنس.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الوضع في لبنان خطر، وينذر بأشياء كثيرة، معتبرا أن ما يحدث في لبنان تطور خطير، مضيفا: "لبنان على شفا الهاوية".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "لازم نشوف ماذا يحدث عندما تبدأ الدولة تنتهي.. نحن نرى الآن دولة بتبدأ تنتهي أيضا، زي الوضع في العراق، وسوريا، واليمن".
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مظاهرات لبنان عمرو أديب

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