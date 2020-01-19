"الرئاسة": موقف مصر من الأزمة الليبية كله مبادئ وشرف

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، إن موقف مصر من الأزمة الليبية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي كله مبادئ وشرف، ويدعوا لكي تكون إرادة الشعب الليبي هي النافذة، كما يدعوا إلى التوزيع العادل للثروات، وحماية الأمن القومي الليبي والمصري على حد سواء.



وتابع "راضي"، خلال حواره مع مراسل فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، أن الحدود المصرية الليبية تؤمن من جانب واحد وهو القوات المسلحة المصرية، معقبًا: "مصر تتحمل الأذى بمفردها على الحدود الليبية، ومن المفترض أن تقوم ليبيا ومصر بتأمين الحدود بشكل تشاركي، وبكن هذا لا يحدث بسبب الأزمة الليبية".



وأشار المتحدث الرسمي إلى أن القاهرة تنظم طلعات جوية على مدار الساعة، وهذا جهد كبير ومكلف جدًا تتحمله الدولة لحماية أمنها، وخلال السنوات الأخيرة تم تدمير آلاف من السيارات التي تحمل إرهابيين على الحدود المصرية الليبية.

