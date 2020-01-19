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بحضور ماريان خوري .. عرض ومناقشة "احكيلي" في سينما الزمالك.. الثلاثاء

الأحد 19/يناير/2020 - 12:38 ص
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بوابة الفجر
شيماء عطية
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يُعرض فيلم "احكيلي" في السابعة مساء الثلاثاء ٢١ يناير في سينما الزمالك، ويلي العرض نقاش مع مخرجته ماريان خوري.

"إحكيلي" إخراج ماريان خوري، وسبق عرض الفيلم ضمن المسابقة الرسمية في مهرجان إدفا، كما فاز بجائزة يوسف شريف رزق الله (جائزة الجمهور) بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي ٢٠١٩.

وتستعرض ماريان خلال فيلمها، علاقتها بابنتها ووالدتها. إلى جانب عرض مادة أرشيفية نادرة لخالها المخرج يوسف شاهين.


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