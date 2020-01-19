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بعد الهجوم عليه.. أبو هشيمة يرد على جدل الـ"سوشيال ميديا"

الأحد 19/يناير/2020 - 01:39 ص
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أحمد أبوهشيمة
أحمد أبوهشيمة
هدى عبدالرازق
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عرض الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، مقطع فيديو لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة أثناء تفقده قرية "خليفة يونس" بالفيوم قبل افتتاحها بعد تطويرها ضمن مبادرة إعمار القرى الأكثر احتياجا، يرد فيها على حملة الهجوم التي تعرض لها الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "أبو هشيمة"، إنه اعتاد على مثل تلك الحملات، مضيفا: "أسهل حاجة للواحد يرد بالكلام، ولكن أنا برد بالعمل.. أنا تريند ماشاء الله، وكل ما يحدث على السوشيال ميديا من وحي الخيال".

وأضاف رجل الأعمال: "أنا مش متأثر وهكمل، ومؤمن ببلدي، وبشتغل وبس، ومش هبص على التفاهات"، متابعا بضحك: "معظم أهل القرية أهلاوية، والزملكاوية ميزعلوش"، ليرد الإعلامي عمرو أديب ضاحكا: "كل الناس أهلاوية والله خسارة فيك الكلام اللي قولته".
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