متحدث الرئاسة: انتقال الإرهابيين إلى ليبيا يزيد الأزمة تعقيدًا

شدد السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، على ضرورة حل المليشيات العسكرية في ليبيا، موضحا أن مصر لا تتعامل إلا مع الجيوش الوطنية المركزية التي تتبع الحكومات المنتخبة من الشعب، لافتًا إلى أن الجيش الوطني الليبي هو الجهة الوحيدة المنوط بها الحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق.



وأكد "راضي"، خلال حواره مع مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، على ضرورة منع انتقال العناصر الإرهابية إلى ليبيا، خاصة أن هذا الأمر لا يزيد الأزمة الليبية، إلا تعقيدًا وسلبية شديدة جدًا، مشيرًا إلى أن حل أي أزمة مثل الأزمة الليبية يكون من خلال آلية واضحة المعالم تتمثل في تسريح المليشيات، وجمع الأسلحة، ووجود مسار سياسي، وآخر اقتصادي.



ولفت المتحدث الرسمي إلى أن حل الأزمة الليبية رهينة الإرادة السياسية القوية والجادة بين الأطراف الفاعلة في الأزمة، لافتًا إلى أن مصر من القوى الأساسية والمعنية في الشأن الليبي.

