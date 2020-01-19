مفاجأة.. زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف آخر ما فعله قبل وفاته





فجرت "فاطمة" زوجة محمد الموسى الشهير بقتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم، مفاجأة جديدة من نوعها بعد الكشف عن تفاصيل آخر لقاء مع زوجها قبل توجهه للفيلا التي قتل بداخلها.





وقالت فاطمة، في تصريحات صحفية: "زوجي جاء لي وأخبرني أنه ذاهب للحصول على أمواله من أشخاص سلبوها منه، لقد لاحظت أنه يرتدي ملابس سوداء تماماً، ثم تركني وانصرف وذهب لفيلا الفنانة نانسي عجرم".





وأضافت: "لم نكن نعاني من أية مشاكل مالية، لقد كان يعمل بشركة بترول، وأقيل منها ثم عمل بعدة أعمال أخرى، وانتهى به المطاف للعمل في فيلا الفنانة نانسي قبل مقتله".