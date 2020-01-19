Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفاجأة.. زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف آخر ما فعله قبل وفاته

الأحد 19/يناير/2020 - 12:24 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

فجرت "فاطمة" زوجة محمد الموسى الشهير بقتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم، مفاجأة جديدة من نوعها بعد الكشف عن تفاصيل آخر لقاء مع زوجها قبل توجهه للفيلا التي قتل بداخلها.

وقالت فاطمة، في تصريحات صحفية: "زوجي جاء لي وأخبرني أنه ذاهب للحصول على أمواله من أشخاص سلبوها منه، لقد لاحظت أنه يرتدي ملابس سوداء تماماً، ثم تركني وانصرف وذهب لفيلا الفنانة نانسي عجرم".

وأضافت: "لم نكن نعاني من أية مشاكل مالية، لقد كان يعمل بشركة بترول، وأقيل منها ثم عمل بعدة أعمال أخرى، وانتهى به المطاف للعمل في فيلا الفنانة نانسي قبل مقتله".

ومؤخرًا تم تداول أنباء عن أسرة القتيل السوري محمد موسى، بشأن مطالبة الفنانة وزوجها الدكتور فادي الهاشم بدفع مبلغ نصف مليون دولار تعويضاً جراء الحادث.

وأكدت مصادر صحفية، أن الفنانة وزوجها لن يفاوضا أسرة المجني عليه على مبالغ مالية.

وجاء في التفاصيل، أن بعض المقربين من عائلة القتيل للحصول على تعويض يصل إلى نصف مليون دولار.



Advertisements

أخبار تهمك

عمرو أديب عن تسريب الهارب محمد علي: "في تاني منه بكرة"

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد حسن يُهاجم اتحاد الكرة بسبب أزمة مباراة الأهلي وإنبي

منذ حوالي 6 ساعات

عبد الله السعيد يكشف حقيقة عرض الاهلي والزماك

منذ ساعتين و 51 دقيقة

أخبار ريال مدريد اليوم السبت: غموض مستقبل منبوذ زيدان والصفقة المميزة تقترب من الريال.. نجم ليفربول مرشح لإرتداء قميص الملكي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

سنغالي جديد يعرقل رحيل وليد أزارو عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بالتفاصيل.. هجوم مفاجئ على ملعب مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات جديدة في ملف أزارو وجيرالدو مع الأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

ليفربول يفقد 3 لاعبين في موقعة مانشستر يونايتد

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف آخر ما فعله قبل وفاته

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يتخذ قرار جديد بشأن رحيل وليد أزارو

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار برشلونة اليوم السبت: سيتين يختار بديل سواريز.. والبرسا يفاجئ صفقته المنتظرة وأزمة جديدة بطلها نيمار

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

منذ حوالي 10 ساعة

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

أونلاين YALLA SHOOT: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش ليفربول beIN LIVE رابط صلاح NOW

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:51 م

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

07:18 م

سنغالي جديد يعرقل رحيل وليد أزارو عن الأهلي

08:02 م

تطورات جديدة في ملف أزارو وجيرالدو مع الأهلي

11:26 م

ليفربول يفقد 3 لاعبين في موقعة مانشستر يونايتد

08:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status