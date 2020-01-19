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الجيش الليبي: "إبعاد قطر عن مؤتمر برلين لمصلحتها"

الأحد 19/يناير/2020 - 06:18 ص
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أحمد المسماري
أحمد المسماري
هدى عبدالرازق
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أوضح الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أنه لم يجتمع مع المشير خليفة حفتر منذ عودته من موسكو، وليس لديه معلومات عن سبب عدم توقيعه، متوقعا أن سبب عدم التوقيع هو أن الثوابت اللوطنية التي ذهب بها "حفتر" إلى روسيا لم تكن حاضرة في ورقة موسكو.

واستبعد "المسماري"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أن يكون هناك لقاء بين المشير خليفة حفتر وفايز السراج إلا في حالة واحدة، وهى أن يقوم السراج بالسلام على كل المتواجدين، ويودع السياسة، منوها بأن السراج بالنسبة لهم عميل وخائن، وبائع لوطنه.

وعن عدم مشاركة قطر في مؤتمر برلين، عقب الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي، قائلا: "إبعاد قطر كان لمصلحتها حتى لا تظهر قزمة وسط الدول الكبرى".
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