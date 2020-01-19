الأربعاء.. "المسرح الشعري" في صالون مصر المبدعة



يقيم صالون مصر المبدعة، أمسية ثقافية فنية، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، من خلال إدارة النشاط الثقافى والفكرى، بعنوان "المسرح الشعرى" فى السابعة من مساء يوم الأربعاء ٢٢ يناير الجارى، على المسرح الصغير بدار الأوبرا.



يدير الصالون الكاتب الصحفى والشاعر محمد أحمد بهجت مؤسس الصالون، وتشارك فى إلقاء القصائد الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، مع فقرات غنائية تقدمها المطربة أنغام مصطفى، وفقرات للأطفال الموهوبين والمبدعين من ذوى الهمم وطلبة المدارس المصرية، تحت إشراف آمال سعد الدين.