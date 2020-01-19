تعرف على سعر جرام الذهب اليوم الأحد 19-1-2020

استقرت أسعار الذهب في أسواق الصاغه بمصر،اليوم الأحد 19-1-2020، بعد زيادة سجلتها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث أوقفتها تراجع سعر الدولار مقابل جنيه عن تسجيل مزيد من الأرتفاعات.

و جائت أسعار العيارات المختلفة من الذهب في تعاملات اليوم الأحد 19-1- 2020 كالأتي:

سعر "عيار 18" بلغ 586 جنيه للجرام

سعر "عيار 21" سجل 686 جنيه للجرام

سعر "عيار 24 "سجل 783 جنيه للجرام

وبلغ سعر الجنيه الذهب 5488 جنيه.