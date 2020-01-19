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تعرف على سعر جرام الذهب اليوم الأحد 19-1-2020

الأحد 19/يناير/2020 - 12:03 ص
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بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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استقرت أسعار الذهب  في أسواق الصاغه بمصر،اليوم الأحد 19-1-2020، بعد زيادة سجلتها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث أوقفتها تراجع سعر الدولار مقابل جنيه عن تسجيل مزيد من الأرتفاعات.

 

و جائت أسعار العيارات المختلفة من الذهب في تعاملات اليوم الأحد 19-1- 2020 كالأتي:

 

سعر "عيار 18"  بلغ   586 جنيه للجرام

 

 

سعر "عيار 21" سجل 686 جنيه للجرام

 

 

 سعر "عيار 24 "سجل 783 جنيه للجرام

 

وبلغ سعر الجنيه الذهب 5488 جنيه.

 

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