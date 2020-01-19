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كوكاكولا يتعاقد مع لاعب اتحاد الشرطة بالقسم الثاني

الأحد 19/يناير/2020 - 12:06 ص
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بوابة الفجر
نورهان فضل
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نجح فريق الكرة الأول بنادي كوكاكولا، في التعاقد مع علاء صلاح المحترف في الدانمارك، والذي لعب من قبل في صفوف كوكاكولا، ويجيد المشاركة في مركز لاعب الوسط المدافع، على أن يشارك اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق، اليوم الأحد، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

كما تم التعاقد مع سيد صلاح، لاعب اتحاد الشرطة، وسبق وأن تعاقد الفريق مع أحمد الحسيني لاعب بتروجت، ورمضان ربيع لاعب النصر للتعدين، وجابر سالم لاعب التقدم السعودي، من أجل تدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي الحالي.

ويسعى مسئولي كوكاكولا إلى التعاقد مع أكثر من لاعب من أجل سد الثغرات التى يعانى منها الفريق، وكانت سببًا فى تراجع نتائجه بالدور الأول.

وشهدت فترة توقف القسم الثاني، تركيز الجهاز الفني للفريق بقيادة ممدوح عبدالحي، على النواحي الخططية والتكتيكية، للحفاظ على مجهودهم البدني.

واستغل فريق كوكاكولا فترة التوقف، في خوض مباراتين ودية الأولي كانت أمام فريق الداخلية والتي انتهت بفوز كوكاكولا بثلاث أهداف مقابل هدفين، والثانية كانت أمام حرس الحدود والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ويفتتح فريق كوكاكولا مشواره في القسم الثاني أمام النصر، يوم الاثنين المقبل، على ملعب الأخير، في الجولة الثانية عشر بدوري القسم الثاني.

وسبق وأن قابل الثنائي بعضهم بالدور الأول وانتهت المباراة بفوز كوكاكولا بهدف نظيف سجله اللاعب محمد ناجي "جدو".

ويحتل فريق كوكاكولا المركز الخامس، برصيد 16 نقطة، فيما يأتي فريق النصر في المركز التاسع برصيد 14 نقطة.
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