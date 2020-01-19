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الجيش الليبي: لن نتراجع للوراء وهذا خيانة لدماء الشهداء

الأحد 19/يناير/2020 - 12:16 ص
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المتحدث باسم الجيش الليبي
المتحدث باسم الجيش الليبي
هدى عبدالرازق
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أعرب المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، عن دهشته من موقف مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، موضحا أنهم دائما يستخدمون مصطلح الجيش الوطني الليبي، معقبا: "لازم يتعاملوا معنا بشكل صادق".

وأشار "المسماري"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الجيش الليبي لا يمكن أن يتراجع للخلف مهما كانت الضغوطات، حيث أن دورهم هو حماية الأرض والشعب الليبي، مؤكدا على أن أي تراجع هو خيانة لدماء الشهداء.

وأكد الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي، أن القائد العام الليبي لا يمكن أن يوقع أي ورقة تحت إشراف تركي، حيث أن تركيا جزء من الأزمة، ولا يمكن بأي طريقة أن تكون وسيطًا، معتبرا أن هذا الأمر قد يكون السبب وراء عدم توقيع المشير خليفة حفتر على ورقة موسكو.
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الكلمات المفتاحية

موسكو تركيا الجيش الليبي

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