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أسعار الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد 19-1-2020 بالبنوك

الأحد 19/يناير/2020 - 12:01 ص
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بوابة الفجر
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شهدت اسعار الدولار مقابل الجنيه استقرار في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك اليوم الأحد 19-1-2020، وسط توقعات بأن تجني العملة الخضراء مزيد من الخسائر التى كانت قد تعرضت لها على مدار تعاملات الأسبوع الماضي.

 

 

وسجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه في جميع البنوك بداية تعاملات اليوم الأحد -19-1-2020 الأتي :

 

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

 

 

15.77 جنيه للشراء.

15.87 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.80 جنيه للشراء.

15.90 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.80 جنيه للشراء.

15.90 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

15.80 جنيه للشراء.

15.90 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.81 جنيه للشراء.

15.91 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

15.77 جنيه للشراء.

15.87 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

15.78 جنيه للشراء.

15.88 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى بنك عودة

 

15.78 جنيه للشراء.

15.88 جنيه للبي

 

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