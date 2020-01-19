متحدث الجيش الليبي: أردوغان يرى نفسه خليفة المسلمين

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي، إنهم رصدوا خروج 41 عنصر إرهابي من الميليشيات الموجودة في ليبيا باتجاه أوروبا إلى إيطاليا، معتبرا أن ليس كل أفراد الميليشيات الموجودة إرهابيين، بل منهم من أجبر على التواجد في ليبيا.



وأشار "المسماري"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه قد كون هناك نوايا تركية من أجل عناصر إرهابية إلى دول أخرى عبر ليبيا، حتى يتم الزج بليبيا في جريمة دولية أخرى.



وأضاف الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي، أن أردوغان يزعم أنه خليفة المسلمين في المنطقة، ويرى أن ما يقوم به في إطار الخلافة الإسلامية العثمانية، لافتًا إلى أنهم رصدوا زيارات لوفود سرية من تركيا إلى النيجر والتشاد، حيث لم تلتقي تلك الوفود بمسئولين ولكنهم قد يكونوا التقوا بعناصر إرهابية، موضحا أن الإخوان سيخسرون كل جمعوه خلال الـ 100 عام الماضية إذا انتهت الأزمة في ليبيا لصالح الليبيين والجيش الليبي.

