نجم ريال مدريد السابق يرشح نجم ليفربول للانضمام للملكي

قام كريستيان كاريمبو نجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا السابق بترشيح السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي للإنضمام إلى صفوف الملكي كما أشاد بزين الدين زيدان المدير الفني للفريق.





وقال كاريمبو في تصريحات لصحيفة أوليه الأرجنتينية : "ساديو ماني سيكون صفقة مثالية لريال مدريد، إنه لاعب جماعي وفعال للغاية فهو يملك جميع المهارات اللازمة للعب في مدريد".





وأضاف:"زين الدين زيدان؟ عليك مراجعة مشواره قبل أن يصبح مدربًا، لقد شغل جميع الوظائف التقنية في ريال مدريد، حيث بدأ كمساعد مدرب، فهو لم يكن فقط لاعبًا رائعًا".





وتابع:"زيدان كان بحاجة إلى التوقف بعد فوزه بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا والآن قد عاد ليجد فريقًا مختلفًا رحل عنه لاعبين رائعين وحل مكانهم لاعبين آخرين".





وواصل:"ليس لدي شك في خبرة زيدان ومميزاته، فهو لديه قائمة من اللاعبين، يمكنه من خلالها صنع فريقًا رائعًا".





وتابع:"بعد ما رأيناه في السوبر الإسباني، فريال مدريد قادر على الفوز بدوري الأبطال مرة أخرى".





واختتم كاريمبو تصريحاته عن ثنائي ريال مدريد الشاب رودريجو جوس وفيديريكو فالفيردي قائلاً :"رودريجو صغير للغاية ولم يُظهر بعد كل ما لديه، فهو يتخذ القرارات بشكل جيد. أما فالفيردي، فأنا أعرفه جيدًا من خلال فترته في ناشئي ريال مدريد وبالتالي المستويات التي يقدمها حاليًا لا تفاجئني".