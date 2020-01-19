الجيش الليبي: أموال طائلة تُدفع للمرتزقة من خزينة الشعب



وأشار "المسماري"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الفاعليات الشعبية، والقبيلية، ومؤسسات المجتمع المدني اللجوء للخطوة الثانية وهى غلق موانىء التصدير حتى ينتبه العالم لليبيا.



وأكد الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي، أن القيادة العامة للجيش الليبي موقفها واضح، ومؤيد للشعب الليبي، ولا تتدخل في قرارات الليبين، وترفض فرض أي أجندة على الليبيين.



قال الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن خطوة غلق موانىء تصدير النفط جاءت من قبل الشعب الليبي، وذلك بعد مئات البيانات المنددة بالتدخل التركي، ودفع أموال طائلة من خزينة الشعب الليبي لمرتزقة.