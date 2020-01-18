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الشرطة الفرنسية تعتقل متظاهرين "السترات الصفراء" في باريس

السبت 18/يناير/2020 - 11:27 م
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بوابة الفجر
وكالات
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دارت اشتباكات عنيفة بين أنصار الحراك، وشرطة مكافحة الشغب في العاصمة الفرنسية (باريس)، مساء اليوم السبت، وتم اعتقال 37 متظاهراً، ويعد هذا السبت الـ62 من احتجاجات "السترات الصفراء" المعارضة للسلطات في فرنسا.

هذا ورفع المحتجون في باريس شعارات، ترفض خطة السلطات الهادفة إلى إصلاح نظام التقاعد وتشمل رفع سن المعاش من 62 إلى 65 عاماً، وشعارات مناهضة لرئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون والحكومة.

ووقعت الاشتباكات بالقرب من محطة مترو "ريشار - لونوار"، وفي ساحة محطة قطارات "غار دي ليون" في باريس، التي كان مقررًا أن تصبح النقطة الأخيرة لمسيرة نظمها المتظاهرون في باريس، حسبما ذكرت قناة "BFM".

وكانت التظاهرات سلمية في البداية، غير أن عددا من المحتجين رفضوا مغادرة الساحة بعد انتهاء المسيرة رسميا، وبدؤوا بإلقاء الحجارة والزجاجات على عناصر الأمن وأضرموا النار في حاويات القمامة وأشجار عيد الميلاد وعدد من الدرجات النارية المركونة في المنطقة.

وحاولت مجموعة من المحتجين اقتحام مبنى محطة "غار دي ليون"، وردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لفض مثيري الشغب، وأعلنت توقيف 59 من أصحاب السترات ممن شاركوا في الشغب.

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الكلمات المفتاحية

باريس الشرطة الفرنسية السترات الصفراء

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