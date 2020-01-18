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إصابة سيدة صدمتها سيارة بمصر الجديدة

السبت 18/يناير/2020 - 11:29 م
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إسعاف
إسعاف
نورهان ممدوح
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أصيبت سيدة، مساء اليوم السبت، في حادث سير، أثناء عبورها الطريق بمنطقة مصر الجديدة، وتم نقلها إلى مستشفى الكهرباء في حالة خطرة.

تلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، إشارة من النجدة، تفيد بوقوع حادث سير، بمصر الجديدة، وبالانتقال والفحص تبين إصابة سيدة، صدمتها سيارة ملاكي، أثناء عبورها الطريق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

حادث تصادم حادث إصابة سيدة

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