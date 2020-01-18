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المسماري: فايز السراج يوزع أموال الشعب على المليشيات لمحاربة الجيش

السبت 18/يناير/2020 - 11:28 م
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المسماري
المسماري
هدى عبدالرازق
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قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي، إن 80% من النفط الليبي في منطقة تأمين القوات المسلحة الليبية، حيث تم تطهير المناطق التي يتوافر فيها النفط من الإرهابيين، والمليشيات المسلحة.

وعقب "المسماري"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن معدل إنتاج النفط الليبي ارتفع بفضل حماية القوات المسلحة، وعودة الشركات بعد أن عاد الأمن للمنطقة.

ونوه الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي، بأن المصرف المركزي في طرابلس يسلم العائدات بشكل مباشر لحكومة السراج، والتي انفقت نحو 2 مليار دينار ليبي على الميليشيات لمحاربة الجيش الليبي، كاشفا أن المبالغ التي تم توزيعها على الميليشيات وصلت إلى 12 مليار دينار ليبي، وهى من أموال الشعب الليبي.
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ليبيا توك شو الجيش الليبي أخبار مصر

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