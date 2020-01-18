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الروائية آيسل عبد الوهاب تشارك في معرض الكتاب بـ"مذكرات اخصائية نفسية"

السبت 18/يناير/2020 - 11:56 م
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مذكرات اخصائية نفسية
"مذكرات اخصائية نفسية"
ريهام كمال
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تشارك الروائية آيسل عبد الوهاب، برواية "مذكرات أخصائية نفسية" في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ51، الذي تنطلق فعالياته في 22 يناير الجاري.

وقالت آيسل عبد الوهاب، أن رواية "مذكرات اخصائية نفسية"، تشرح الأمراض النفسيه وأعراضها عن طريق قصه لكل مرض، وبعضهم مأخوذة من قصص حقيقية.

ومن الجدير بالذكر أن الروائية آيسل عبد الوهاب، هي كاتبة روائية مصرية حاصلة على بكالوريوس تجارة خارجية، قامت بـ نشر أول رواية لها مع دار غريب للنشر والتوزيع بعنوان "مع حبي لإسرائيل"، وأحدث ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي قبل صدوره بسبب إسمه وصدرت عن "دار غريب" للنشر

"مع حبي لإسرائيل" هي رواية جاسوسية تدور حول بنت إسرائيلية يتم تدريبها بدقة بالعديد من مراكز التدريب الموجودة بالقدس وإيلات، وذلك من أجل النزول إلى مصر.
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