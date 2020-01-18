هاني رشدي لـ"الفجر الرياضي" : سعيد بالانتقال لطنطا وسوف أعود للزمالك مثلما فعلها مصطفى محمد



كشف هاني رشدي مهاجم فريق الشباب بنادي الزمالك كواليس الساعات الاخيرة قبل انتقاله إلى صفوف طنطا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.



وقال رشدي في تصريحات خاصة لـ" الفجر الرياضي" : سعيد بالانتقال إلى صفوف نادي طنطا، فريق جماهيري كبير وله اسمه بين الاندية، هذه الخطوة مهمة في مشواري الكروي، لذلك سوف اعمل بكل جهدي للظهور بشكل طيب مع الفريق والمساهمة في بقاءه بالدوري الممتاز خلال الموسم الحالي.



وعن تفاصيل انتقاله إلى طنطا قال : تلقيت مكالمة امس من سيد مرعي وكيل اللاعبين بخصوص انتقالي إلى صفوف طنطا، حيث أكد لي على رغبة النادي في التعاقد معي على سبيل الإعارة وأنهم أنهوا كل التفاصيل مع إدارة نادي الزمالك.



وأضاف : كنت سعيد بهذه التفاصيل وبالفعل وصل وفد من نادي طنطا اليوم وتم الانتهاء من كافة الأمور الخاصة بالتعاقد بحضور احمد يحيي وكيلي، سوف أشارك مع طنطا لمدة ٦ أشهر على سبيل الإعارة، اتمنى ان اقدم شيء جيد مع الفريق.



وتابع : عقدي مع نادي الزمالك ينتهي في عام ٢٠٢٣ وانا تحت امر الفريق في أي وقت، قمت بتجديد عقدي مع النادي لمدة موسم اخر بعد الاتفاق على الإعارة لطنطا.



وواصل : نادي الزمالك له فضل كبير على شخصي، وأعلم انني سوف أعود وقت قريب للمشاركة مع الفريق الأول والمساهمة في تحقيق البطولات رفقة زملائي.



وبسؤاله عن تكرار تجربة مصطفى محمد بعد ان تألق في نادي طنطا ثم عاد مؤخراً للزمالك قال : الكابتن مصطفى مهاجم رائع، اتمنى ان اظهر بشكل جيد مع طنطا ثم أعود لبيتي نادي الزمالك مثلما كانت تجربة مصطفى".



واختتم رشدي حديثه : أشكر كل من ساندني وساعدني خلال الفترة الماضية، وبالاخص الكابتن مدحت عبدالهادي والكابتن ايمن عبدالعزيز، بعد دورهم البارز في خروجي للاعارة رفقة زميلي حسين فيصل، وذلك لاكتساب خبرة المشاركة في الممتاز قبل العودة مرة آخرى للزمالك.

