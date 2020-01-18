شوبير: صالح جمعة ظلم نفسه وحسين السيد موافق على الإعارة

أكد الإعلامي أحمد شوبير بأن صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي، ظلم نفسه في الفترة الأخيرة.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"أوجه رسالة لصالح جمعة كإبن فأنت من ظلم نفسك يا صالح، موهبة غير عادية ولكن هناك أمر يتضح بأن هناك أمر يحتاج للظبط".

وتابع :"عندما شارك الموسم الماضي كان رائعًا، وهو مكسب للمنتخب والنادي والكرة المصرية عندما يكون في كامل فورمته".

وزاد :"نتمنى أن يعيد صالح في حساباته، الأهلي ليس في استعجال من أجل بيع اللاعب أو إعارته".

وأتم :"أما بالنسبة لحسين السيد فكان مصممًا على الاحتراف في الخليج واليوم بدأ ظهور لغة تفاهم بإعارته لأحد الأندية داخل الدوري المصري، وبناءًا على هذا الأساس سيتم النظر لهذا الموضوع، وهو يملك أكثر من عرض".

