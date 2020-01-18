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الفنان أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي ورجاء الجداوي

السبت 18/يناير/2020 - 11:53 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن حالة الصحية للفنانة نادية لطفي مستقرة، مشيرا إلى أنها تعرضت لوعكة صحية نقلت على أثرها إلى العناية المركزة.

وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت أن الفنانة القديرة سوف تخرج من المستشفى قريبا بعد موافقة الأطباء.

وأشار نقيب المهن التمثيلية إلى أن الفنانة رجاء بحالة صحية جيدة، ولا صحة لما تردد عن تدهور حالتها الصحية.
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