خريطة انتخابات التجديد النصفى فى نقابة المهندسين

تستعد نقابة المهندسين لانتخابات التجديد النصفى خلال الأيام القليلة القادمة، حيث تم فتح باب القيد والترشح منذ يوم ٨ وحتى ٢١ يناير الجارى.





تجرى الانتخابات على جميع الشُعب الـ٧، ولدى نقابة المهندسين ٢٥ نقابة فرعية على مستوى الجمهورية، ستخوض معركة على ٧ مقاعد، ومن المقرر أن تشارك فى الانتخابات العديد من القوائم والتيارات فى منافسة شديدة.



