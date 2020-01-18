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خريطة انتخابات التجديد النصفى فى نقابة المهندسين
السبت 18/يناير/2020 - 11:17 م
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العدد الورقي - نهى وجيه
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تستعد نقابة المهندسين لانتخابات التجديد النصفى خلال الأيام القليلة القادمة، حيث تم فتح باب القيد والترشح منذ يوم ٨ وحتى ٢١ يناير الجارى.
تجرى الانتخابات على جميع الشُعب الـ٧، ولدى نقابة المهندسين ٢٥ نقابة فرعية على مستوى الجمهورية، ستخوض معركة على ٧ مقاعد، ومن المقرر أن تشارك فى الانتخابات العديد من القوائم والتيارات فى منافسة شديدة.
تبدأ الانتخابات فى ٢٨ فبراير المقبل، ويرأس اللجنة المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، وكيل النقابة، تحت الإشراف القضائى من أعضاء بهيئة النيابة الإدارية.
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