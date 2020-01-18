أخبار ريال مدريد اليوم السبت: غموض مستقبل منبوذ زيدان والصفقة المميزة تقترب من الريال.. نجم ليفربول مرشح لإرتداء قميص الملكي

شهد ريال مدريد اليوم الموافق السبت 18 يناير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها دخول الكرواتي لوكا مودريتش دائرة اهتمامات إنتر ميلان الإيطالي.





وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- إنتر ميلان يستهدف نجم ريال مدريد

تخطط إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي لعقد صفقة قوية من فريق ريال مدريد الإسباني، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.



ووفقاً لصحيفة سبورت الإسبانية، فإن النادي الإيطالي يسعى بقوة لضم النجم الكرواتي المخضرم ولاعب نادي ريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش في الصيف المقبل.



ويطمح المدير الفني للفريق أنطونيو كونتي لضم لاعب خبير في خوض غمار بطولات دوري أبطال أوروبا، لتجنب الخروج من دور المجموعات في النسخة المقبلة، كما حدث في النسختين الماضيتين.



وينتهي تعاقد مودريتش مع ريال مدريد في صيف عام 2021، ويسعى الإنتر لإستغلال تقلص مشاركات اللاعب في ظل تألق الأوروجواياني الشاب فيديريكو فالفيردي.





- غموض حول موقف نجم ريال مدريد في فترة الإنتقالات الشتوية

يحيط الغموض حالياً بموقف صانع الألعاب الكولومبي الدولي ونجم نادي ريال مدريد الإسباني خاميس رودريجيز في الفترة الحالية.



وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن وضعية اللاعب الصعبة بملعب سانتياجو بيرنابيو، رغم بدايته القوية مع الفريق في مطلع الموسم الحالي.



وغاب رودريجيز عن جل مباريات النادي الملكي في الموسم الحالي، بسبب الإصابات تارة، والإستبعاد الفني تارة أخرى.



وأفادت ماركا أن خاميس بقى مع الفريق هذا الموسم بعد عودته من إعارة لمدة عامين مع بايرن ميونخ الألماني، بسبب رفض إدارة الفريق رحيله على سبيل الإعارة.



ورغب فريقي أتليتيكو مدريد الإسباني ونابولي الإيطالي بخدمات اللاعب في الميركاتو الصيفي على سبيل الأعارة، بينما كانت ترغب إدارة الميرنجي ببيع اللاعب نهائياً.





- نجم ريال مدريد السابق يرشح ضم نجم ليفربول

قام كريستيان كاريمبو نجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا السابق بترشيح السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي للإنضمام إلى صفوف الملكي كما أشاد بزين الدين زيدان المدير الفني للفريق.



وقال كاريمبو في تصريحات لصحيفة أوليه الأرجنتينية : "ساديو ماني سيكون صفقة مثالية لريال مدريد، إنه لاعب جماعي وفعال للغاية فهو يملك جميع المهارات اللازمة للعب في مدريد".



وأضاف:"زين الدين زيدان؟ عليك مراجعة مشواره قبل أن يصبح مدربًا، لقد شغل جميع الوظائف التقنية في ريال مدريد، حيث بدأ كمساعد مدرب، فهو لم يكن فقط لاعبًا رائعًا".



وتابع:"ليس لدي شك في خبرة زيدان ومميزاته، فهو لديه قائمة من اللاعبين، يمكنه من خلالها صنع فريقًا رائعًا".



وتابع:"بعد ما رأيناه في السوبر الإسباني، فريال مدريد قادر على الفوز بدوري الأبطال مرة أخرى".





- نجم ريال مدريد السابق متهم بمحاولة قتل كوفاسيفيتش

أفادت تقارير صحفية صربية يونانية بالمزيد من الكواليس حول تعرض الصربي داركو كوفاسيفيتش نجم أتلتيكو مدريد ويوفنتوس السابق لإطلاق نار في الأسبوع الماضي.



وكشفت صحيفة تليجراف الصربية أن النجم الصربي السابق تعرض للاعتداء في العاصمة اليونانية أثينا عندما حاول شخصان إصابته بطلق ناري ولكنه نجا بصعوبة.



وأشارت الصحيفة الصربية إلى أن الإسباني راؤول برافو زميل اللاعب السابق في أوليمبياكوس ونجم ريال مدريد بالماضي هو السبب في محاولة الاعتداء.



وأوضحت الصحيفة الصربية أن العملية تمت عن طريق شخص محترف وربما تكون بسبب التحقيقات المفتوحة من السلطات اليونانية بخصوص المراهنات على نتائج المباريات.



وذكرت الصحيفة الصربية أن السلطات حققت مع كوفاسيفيتش وصلته ببرافو ولكن النجم الصربي رفض الإدلاء بأي معلومات بخصوص النجم الإسباني السابق الذي كان يلعب معه في أوليمبياكوس في الفترة ما بين 2007 إلى 2009 بعد مشوارهما الحافل في الملاعب الإسبانية.





- هازارد سبب صرف الملكي نظره عن نجم توتنهام

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد الحالي هو سبب عدم انتقال الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام الإنجليزي إلى صفوف الملكي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.



وأفادت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية بأن إريكسن كان أحد أهداف ريال مدريد في الموسم الماضي خاصة في ظل رغبة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق في تجديد الدماء من أجل العودة للمنافسة على البطولات.



وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد كان له رأي آخر في تلك الصفقة، حيث رفض التعاقد مع كريستيان إريكسن مفضلًا عليه إدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي.



وأكدت الصحيفة الإيطالية أن بيريز كان يفكر في تقديم عرض لضم إريكسن مقابل 90 مليون يورو قبل أن يتراجع عن الصفقة.



وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أنه هناك اهتماما كبيرًا من كبار أندية أوروبا بضم إريكسن على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني بالإضافة إلى إنتر ميلان الإيطالي والذي يعتبر الأقرب حاليًا لضم النجم الدنماركي.





- نجم فلامنجو يقترب بشدة من ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن البرازيلي الشاب رينير نجم فلامنجو البرازيلي بات قريبًا من التوقيع لريال مدريد تمهيدًا للإنضمام له في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن هذه الصفقة ستكلف خزائن ريال مدريد حوالي 30 مليون يورو وسيكون الإعلان عنها بعد التاسع عشر من يناير الجاري لأن رينير سيكون بلغ الثامنة عشر من عمره.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن رينير سافر إلى مدريد لفترة قصيرة من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة على الرغم من أن وكلاء اللاعب ينكرون ذلك.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النجم البرازيلي الشاب لم يسافر برفقة المنتخب البرازيلي تحت 23 عامًا من أجل حسم مستقبله مع ناديه فلامنجو والسفر إلى مدريد.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد ينتظر الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي مع وجود رينير في العاصمة الإسبانية بعد أن خضع النجم البرازيلي للكشف الطبي في البرازيل.





- الغموض يحيط بمستقبل نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الغموض مازال مستمرًا حول مستقبل الكولومبي خيمس رودريجيز مع ريال مدريد في الوقت الحالي وذلك بعد قرار الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق باستبعاده عن مواجهة إشبيلية التي ستقام اليوم لأسباب فنية.



وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن رودريجيز كان قريبًا من الرحيل عن ريال مدريد في الصيف الماضي عقب نهاية فترة إعارته مع بايرن ميونخ الألماني لكن زين الدين زيدان قرر الإبقاء عليه بسبب عدم وصول النادي عروض مناسبة للنجم الكولومبي.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن زيدان اعتمد على رودريجيز في بعض المباريات في الأسابيع الأولى لكن سرعان ما تعرض اللاعب لإصابة أبعدته عن أربع مباريات عن الملاعب وبعد عودته تعرض لإصابة أخرى غاب على أثرها تسع مباريات قبل أن يعود في كأس السوبر الإسباني ويخوض 13 دقيقة أمام فالنسيا.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رودريجيز لم يشارك في أي دقيقة أمام أتلتيكو مدريد في المباراة النهائية في كأس السوبر الإسباني يوم الأربعاء الماضي وجاءت الصدمة الأقوى باستبعاده من قائمة الفريق التي ستخوض مباراة اليوم أمام إشبيلية على الرغم من عدم معاناته من أي مشاكل بدنية مما يزيد من الغموض الذي يحيط بمستقبل اللاعب.



وألمحت الصحيفة الإسبانية أن رودريجيز قد لا يستمر مع ريال مدريد في الموسم الحالي وربما يرحل عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن هناك العديد من الأندية تواصلت مع إدارة ريال مدريد للاستفسار عن النجم الكولومبي مما يجعل رحيله أمراً وارداً وعلى جميع الأحوال يبدو أنه لن يكون هناك دور كبير للنجم الكولومبي في صفوف الملكي.





- ريال مدريد يهزم إشبيلية بثنائية "كاسيميرو" ويعتلي صدارة الليجا مؤقتا

تغلب فريق ريال مدريد على ضيفه إشبيلية بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ستاد "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني بالموسم الحالي 2019 - 2020.



بهذا الفوز يرتفع رصيد ريال مدريد إلي 43 نقطة ويتصدر جدول ترتيب الدوري الاسباني بشكل مؤقت، في انتظار نتيجة مباراة غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثاني بـ 40 نقطة ضد فريق غرناطة غدا الأحد علي ملعب "كامب نو".



بينما توقف رصيد فريق اشبيلية عند 35 نقطة ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الليجا الاسبانية.