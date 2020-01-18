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عمرو أديب عن تسريب ياسر العمدة: الإخوان مش هيناموا النهاردة

السبت 18/يناير/2020 - 11:11 م
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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تعرض الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، لموقف طريف، حيث رفع هاتفه على الهواء ليعرض فيديو للإخواني ياسر العمدة وهو يرد على تسريب محادثة له مع الهارب محمد علي، ليفاجأ باتصال على هاتفه على الهواء.

وعقب "أديب": "بيقولوا الصفحة متهاكة.. يعني اتسرب واتهاك في نفس الوقت دي معرفهاش"، منوها بأن ياسر القاضي اعترف خلال مقطع الفيديو الذي نشره بأن المحادثة حقيقية.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "أنا مش قادر اعرض الفيديو عشان ياسر العمدة بيشتم فيا شتايم قبيحة.. وأنا مينفعش أعرضها على الهواء، النهاردة هما مش هيناموا، هما هيقعدوا يفلوا نفسهم، وينشروا حاجات لبعض"، متابعا: "عايز تعرف تسريب بكرة ادخل على صفحاتهم".
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ياسر العمدة عمرو أديب توك شو الإخوان أخبار مصر

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